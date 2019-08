Prodia Kenalkan Pemeriksaan Genomik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laboratorium Klinik Prodia menghelat seminar di 18 kota besar di Indonesia, satu di antaranya yakni Kota Makassar yang digelar di Claro Hotel Jl A P Pettarani, Sabtu (3/8/2019) pagi.

Seminar ini mengusung tema “Good Doctor for Better Disease Prevention - Seminar on Disease Prevention Through The Power of Genomic Testing”.

Minimnya pengetahuan tentang pemeriksaan Genomik, melatarbelakangi Laboratorium Klinik Prodia menggelar roadshow seminar.

Genomik adalah bidang yang mempelajari genom, untuk memahami bagaimana dan apa akibat dari interaksi antar gen serta pengaruh lingkungan terhadapnya.

Manusia memiliki sekitar 100 trilyun sel di dalam tubuhnya. Di setiap sel terdiri dari kromosom yang tersusun dari susunan DNA. Susunan DNA tersebut disetiap menuai 99,9% sama, namun terdapat 0,1 % perbedaan.

Perbedaan tersebut telah menghasilkan keragaman seperti tinggi badan, warna rambut, warna mata, warna kulit, serta kerentanan terhadap penyakit.

Adapun yang menjadi pemateri pada seminar yakni Prof DR Dr Hj Haerani Rasyid, M Kes, Sp PD-KGH, Sp GK, Dr Gatot S Lawrence, M Sc Sp PA(K), DFM, Sp F, FESC dan Regional Product Executive Prodia Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Junita Tambayong, S Si Apt.

Junita Tambayong mengatakan 200 dokter telah registrasi dalam seminar kali ini.

“Ada 200 dokter, namun yang paling mendominasi itu dokter umum,” katanya di lokasi.

Sebelum seminar yang dikhususkan untuk para dokter, Laboratorium Klinik Prodia telah menggelar seminar untuk masyarakat awam sebelumnya pada Maret 2019 di Mall Pipo.