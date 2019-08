TRIBUNWIKI: MV Baru Saja Dirilis, Simak Lirik Lagu Boyfriend By Ariana Grande

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ariana Grande baru saja merilis video klip dari lagu terbarunya.

Kali ini ia berkolaborasi bersama duo bernama Social House.

Dengan judul lagu Boyfriend.

Lagu ini mencerita tentang hubungan yang rumit dengan seorang pria.



Sejak diposting pada, Jumat (2/8/2019) di kanal Youtube, lagu ini telah ditonton sebanyak 4.063.433 kali dalam waktu lima jam saja.

Dalam video klip lagu Boyfriend menunjukkan Ariana yang cemburu karena pacarnya dekat dengan wanita lain.

Social House sendiri telah membantu produksi lagu-lagu Ariana Grande yang lain.

Antara lain 'goodnight n go', 'thank u, next', dan '7 rings'.

Berikut lirik lagunya, dilansir dari Tribun Style:

[Verse 1: Ariana Grande]

I'm a motherf*ckin' train wreck

I don't wanna be too much

But I don't wanna miss your touch

And you don't seem to give a f*ck

I don't wanna keep you waiting

But I do just what I have to do

And I might not be the one for you

But you ain't about to have no boo

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

'Cause I know we be so complicated

But we be so smitten, it's crazy

I can't have what I want, but neither can you