Prajurit Satrol dan Yonmarhanlan VI Bersikan Pantai Pantai Jalaria Makassar

MAKASSAR - Satuan Patroli (Satrol) Lantamal VI dan Batalyon marinir Pertahanan Pangkalan VI (Yonmarhanlan VI) melaksanakan Beach Cleaning (pembersihan pantai) di dermaga break water dan Pantai Jalaria Makassar, Kamis, 1 Agustus 2019, mulai pukul 07.00 hingga 09.00 WITA.

Sasaran pembersihan yaitu Sampah yang mulai menumpuk di pinggir dermaga dan pantai yang didominasi oleh sampah plastik.

Tampak prajurit Satrol dan Yonmarhanlan VI bahu membahu untuk membersihkan sampah khususnya sampah plastik di dermaga dan pantai.

Ketika sampah-sampah ini sudah dikumpulkan diwadahi, kemudian diangkut ke atas mobil truk untuk dibawa dan dibuang ke TPA.

Beach Cleaning merupakan kegiatan positif dan rutin dilakukan oleh prajurit Satrol dan Yonmarhanlan VI sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan khususnya laut.

Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari upaya lantamal VI untuk terus menumbuhkan kesadaran dan mengkampanyekan program Lantamal VI yang Sangat populer yaitu "Stop Kotori Laut".



“Sampah yang mulai menumpuk di dermaga dan pantai Jalaria akibat terbawa oleh arus, ombak dan pasang surut. Kami, Lantamal VI berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Beach Cleaning ini secara rutin, karena kami menyadari, sampah menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia saat ini,” kata Dansatrol Lantamal VI Kolonel Laut (P) Victor Pardamean Y Siagian, S.T., M.M., dalam rilis yang diterima Tribun.



Kolonel Victor melanjutkan, Lantamal VI juga telah melaksanakan edukasi-edukasi kepada masyarakat terkhusus masyarakat yang tinggal di pinggir kanal agar tidak membuang sampah sembarangan.

Mengedukasi masyarakat secara kelompok maupun personal (one by one) yang dilakukan oleh personel Lantamal VI.

