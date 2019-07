Sudah Nonton Fast & Furious: Hobbs & Shaw? Ini Sinopsis, Pemain, dan Trailernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Film Fast & Furious: Hobbs & Shaw akan segera tayang pada akhir Juli nanti.

Tepatnya pada 31 Juli 2019.

Bahkan tiket presale sudah dijual lewat sejumlah website dan aplikasi film

Tiket presale sudah dapat dibeli mulai tanggal 26 Juli 2019.

Film action ini tentu sangat ditunggu-tunggu, berbeda dari film-film sebelumnya, kali ini yang akan menjadi peran utama Hobbs dan Shaw.

Film ini dustradarai oleh David Leitch, berdasarkan cerita oleh Chris Morgan.

Dilansir dari Tribun Batam, naskah film ini ditulis oleh Chris Morgan sendiri dan Drew Pearce.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw merupakan spin off dari franchise film The Fast and the Furious.

Dengan dua karakter utama Luke Hobbs dan Deckard Shaw.

Dibintangi Dwayne Johnson atau The Rock dan Jason Statham.