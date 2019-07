Lulus JNS dan POSK di Unhas? Ini yang Kamu Harus Lakukan Selanjutnya, Cek Biaya UKT per Semesternya

Sebelumnya, sebanyak 2.016 peserta mengikuti seleksi ini, dengan rincian sebanyak 1.874 peserta JNS dan 142 peserta POSK.

Masing-masing peserta diberikan kesempatan memilih dua prodi dari 61 program studi yang ada di Unhas.

Dari 2.016 peserta tersebut, sebanyak 1.280 orang dinyatakan lolos JNS dan POSK.

Penguman hasil seleksi JNS dan POSK bisa dilihat melalui laman http://mandiri.unhas.ac.id

Penilaian terhadap peserta jalur Non Subsidi dilakukan berdasarkan skor nilai UTBK 2019, nilai tes Psikologi dan tes Wawancara.

Sementara penilaian terhadap peserta jalur POSK dilakukan berdasarkan skor nilai SBMPTN 2019 dan nilai ujian keterampilan/bukti prestasi yang bersangkutan.

Data dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, pada SBMPTN 2019 lalu, Unhas menerima sekitar 3.804 mahasiswa baru dari 41.846 peminat.

Sementara pada jalur SNMPTN 2019, Unhas menerima sekitar 1.508 mahasiswa baru dari jalur yang sering disebut jalur undangan ini.

Sebanyak 1.280 mahasiswa baru Unhas diterima melalui Jalur Mandiri (Unhas)

Registrasi Ulang

Calon Mahasiswa Universitas Hasanuddin TA. 2019/2020 yang diterima melalui seleksi jalur Mandiri 2019 (JNS, POSK, dan Kelas Internasional Tahap 3

Mengisi formulir pendaftaran ulang secara Online di pmb.unhas.ac.id tanggal 26 - 31 Juli 2019; Jalur JNS membayar UKT Kelompok 7 dan Dana Pembangunan; Jalur POSK Verifikasi (minimal UKT 3) mengikuti verifikasi UKT tgl 01 Agustus 2019 Pukul 09:00 WITA di Gedung Registrasi Unhas dengan membawa kelengkapan seperti Lampiran 4 Melakukan pembayaran UKT di Bank BNI (semua cabang BNI) dengan membawa slip pembayaran UKT yang valid mulai tgl 26 - 31 Juli 2019 Mencetak surat panggilan registrasi ulang melalui laman http://pmb.unhas.ac.id setelah melakukan pembayaran UKT; Mendaftarkan diri di Gedung Registrasi Unhas sesuai jadwal masing-masing calon di laman http://pmb.unhas.ac.id (terlampir di surat panggilan) dengan membawa kelengkapan seperti pada Lampiran-5; Khsus jalur POSK Mengisi surat pernyataan (E) bersedia masuk dan aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unhas format di pmb.unhas.ac.id Berpakaian rapi dan sopan (tidak mengenakan kaus oblong), baju putih, celana kain hitam untuk laki-laki, rok panjang hitam untuk wanita dan memakai sepatu ;

Jika Saudara tidak hadir tepat waktu atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka hak Saudara sebagai mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun akademik 2019/2020 dinyatakan gugur.

Jika dibutuhkan informasi lebih lanjut, hubungi Help Desk Panitia Unhas di No.Hp 085242190593, (via telepon), WhatsApp (WA) 6282347069872, 6282350709344 atau via email akademikunhas@gmail.com, akademik@unhas.ac.id aktif jam 08:00 - 16:00 WITA dengan periode aktif 16 Juli s/d 05 Agustus 2019 setiap hari kerja.