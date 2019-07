Rela Jual PS4 Kesayangan Demi Nikahi Gadis Pujaan, Tapi Apa yang Dia Dapat Setelah Menikah ! 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pernah tidak kamu punya barang kesayangan tapi harus dijual demi suatu hal penting lain yang mesti dilakukan?

Apalagi demi beliin calon istri kamu cincin nikah.

Seorang perempuan membagikan kisahnya itu lewat akun Twitter bernama HazirahHdhr

Dan membuat jadi perhatian di media sosial

Dikutip dari sebuah akun Instagram @indozone.id, Rabu (24/7/2019), si istri membelikan sebuah PS4 sebagai hadiah kepada suaminya.

Ternyata ada alasan kenapa dia menghadiahkan PlayStation 4 atau PS4 itu di hari ulang tahun suaminya.

"Before we got married, you already had your own ps4 but you sold it to buy my engagement ring. So I replaced eith a new one for your birthday. Happy birthday husband"

(Sebelum kita menikah, kamu sudah punya ps4 tapi kamu harus menjualnya untuk membelikan cincin pertunangan. Jadi saya menggantinya dengan yang baru untuk ulang tahun mu. Selamat ulang tahun suami)

PS4 itu rupanya pengganti dari PS4 yang sebelumnya dijual suami untuk biaya cincin nikah.

Merasa kagum akan pengorbanan si suami yang harus merelakan barang kesayangannya demi kelancaran pernikahan mereka, si istri pun membelikan yang baru.