TRIBUNWIKI: Berikut MTS Swasta di Area Kecamatan Manggala Makassar, Lengkap Data dan Akreditasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Madrasah tsanawiyah (disingkat MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia.

Ini setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.

Bagi kalian yang mencari MTS Swasta di area kecamatan Tamalanrea, berikut lokasi dan data lengkapnya:

1. MTs Tahfizhul Quran Al Imam Ashim

NPSN : 69853405

Alamat : Kompleks Perumahan Bumi Husada Indah

Desa/Kelurahan : Bangkala

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Manggala

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Jenjang Pendidikan : MTs

Naungan : Kementerian Agama

No. SK. Pendirian : 006/KPTS/YY-IA/II/2012

Tanggal SK. Pendirian : 2012-02-05

No. SK. Operasional : 67 Tahun 2013

Tanggal SK. Operasional : 2013-03-04

Akreditasi : B

No. SK. Akreditasi : 079/SK/BAP-SM/X/2018

Tanggal SK. Akreditasi : 07-10-2018

2. MTsS Kajenjeng Makassar

NPSN : 69788495

Alamat : JL. RPH KAJENJENG LR. 2 NO. 9 MAKASSAR

Desa/Kelurahan : MAKASSAR

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Manggala

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan :

Jenjang Pendidikan : MTs

Naungan : Kementerian Agama

Akreditasi : C

No. SK. Akreditasi : 110/SK/BANP-SM/XII/2018

Tanggal SK. Akreditasi : 03-12-2018

3. MTsS Al Bashirah