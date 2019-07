FOTO: Beauty Class With YOU Bakal Hadir di Ritelaku Space

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Karyawan brand kosmetik Y.O.U memperlihatkan brosur Beauty Class diarea MTC Foodcourt, lt.4 MTC Karebosi, Makassar, Senin (15/7).

Beauty Class with YOU yang mengusung tema Flawless Look ini akan menghadirkan Make Up Artist dari YOU yakni Milya Carolina sebagai konsultan dan pembicara utama pada Sabtu 20 Juli 2019 mendatang bertempat di Ritelaku Space. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

