Banyak Promo di TSM, Buy One Get One Sampai Diskon 70 %

Makassar, Tribun - Trans Studio Mall Makassar menghadirkan sejumlah promo di sejumlah tenant-tenantnya. Baik tenant untuk dewasa, maupun anak-anak.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur Sabtu (13/7/2019), tak tanggung-tanggung, diskon yang diberikan mencapai 70 persen.

Tak hanya diskon, ada juga beragam promo seperti beli dua gratis satu dan beli satu gratis satu.

Untuk kebutuhan anak-anak, diskon ini antara lain hadir di toko baju anak-anak Mothercare. Di sini, aneka kebutuhan bayi dan balita mendapat potongan harga hingga 70 persen.

Mothercare antara lain menyediakan baju, celana, rok, piyama, sepatu, dot bayi, baby chair, stroller, pakaian renang bayi, dan banyak lagi.

Toko mainan anak Kid Stasion juga memberikan diskon sampai dengan 70 persen untuk aneka mainan anak-anak. Di sini juga ada diskon sampai dengan 50 persen untuk pakaian anak-anak merek Carter dan Osh Kosh.

Metro Depatment Store bagian anak juga menghadirkan diskon hingga 70 persen.

Untuk pakaian dewasa, toko busana JRep menghadirkan diskon 50 persen. Gerai busana Mango juga menghadirkan sale dengan harga spesial mulai Rp 129 ribu per item.

Sementara gerai Rsprise antara lain menghadirkan promo harga khusus atasan wanita Rp 129 ribu untuk pembelian dua item.

Untuk pembelian sepatu dan tas, beragam promo juga hadir di Trans Studio Mall Makassar.

Antara lain di gerai Rotelli dan Everbest, di mana terdapat promo buy one get one, beli satu gratis satu.

Sementara di outlet Trace, promonya adalah beli dua gratis satu.

Untuk gerai Hush Puppies ada diskon 50 persen barang tertentu, dan diskon 30 persen all item produk wanita.

Ada juga promo di toko sepatu dan tas Payless, yakni harga khusus dan diskon 50 persen untuk pembelian kedua.(*)