Yuk ke Public Display Kalla Toyota di MaRI, Ada Hadiah Jutaan Rupiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota founder dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara kian massif mendongkrak penjualan.

Teranyar, saat menggelar Public Display di atrium Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Ratulangi Makassar selama empat hari (4-7/7/2019).

Marketing Manager Kalla Toyota Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, selama public display, pengunjung dapat meraih hadiah jutaan rupiah.

Perlukah Suku Bunga Acuan BI Turun? Ini Penjelasan BI Sulsel

VIDEO: Suasana Peluncuran GrabCar Airport di Bandara Sultan Hasanuddin

"Public Display ini menghadirkan lomba menarik seperti Kids Fashion Show untuk anak 5-10 tahun, Fitness Dance Competition, PUBG Competition, dan Shopping Hunt," katanya via pesan WhatsApp, Jumat (5/7/2019).

Pelanggan dapat mendaftarkan diri melalaui whatsapp di nomor 082196317347.

"Tidak ketinggalan, abadikan moment bersama kerabat dan keluarga di 180 photobooth Public Display Kalla Toyota," ujarnya.

Dicecar 15 Pertanyaan, Galih Ginanjar Tersangka? Liat Ekspresinya yang Beda Saat Bilang Ikan Asin

Jelang MotoGP 2019 Jerman: Marc Marquez Ungkap Cara Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2019 Musim Ini

*Kenalkan Program Drive

Pada Public Display ini, Kalla Toyota juga menghadirkan program Toyota Deal The Right Value (Drive).

Marketing Manager Kalla Toyota Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, program Toyota Drive merupakan program pembelian kendaraan Toyota yang menawarkan special benefit untuk sales dan aftersales.

“Berbagai kemudahan kami berikan. Salah satunya dengan keuntungan jaminan Kalla Toyota membeli kembali unit Toyota lama pelanggan,” ujar Aswan.