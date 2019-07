Selain Prabowo Sandi, Ini Sosok 15 Calon Presiden Potensial 2024 dan Mr X Pengganti Jokowi Versi LSI

TRIBUN-TIMUR.COM - Selain Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ini sosok 15 calon presiden (capres) potensial 2024 dan Mr X pengganti Jokowi versi LSI.

Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis 15 nama tokoh yang dinilai berpotensi berlaga pada pemilihan presiden (pilpres) 5 tahun ke depan.

Nama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap masuk daftar 15 capres potensial 2024 tersebut termasuk sosok Mr X calon pengganti Joko Widodo (Jokowi) versi LSI.

"Kita sudah mencoba move on untuk the next president di 2024 nanti ke depan," kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, dalam koferensi pers di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Rully dilansir Kompas.com mengatakan ada tiga kriteria dalam menentukan 15 nama calon presiden potensial 2024 itu.

Kriteria tersebut yakni popularitas di atas 25 persen, berasal dari empat sumber rekrutmen, dan penilaian subyektif dari peneliti LSI Denny JA.

Empat sumber rekrutmen yang dimaksud Rully adalah pejabat pemerintahan pusat, pimpinan partai politik, kepala daerah, serta kalangan profesional, swasta, atau organisasi masyarakat.

"Dari empat sumber latar belakang presiden inilah yang kita coba prediksi kira-kira 2024 nanti latar belakang presiden akan memgambil tidak jauh dari unsur empat tadi," ujar Rully.

Kandidat potensial yang masuk dalam kelompok kepala daerah ialah:

1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.