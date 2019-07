Poltekpar Makassar Gandeng Breda University Belanda

Proses penandatangan MoU, Plt Direktur Poltekpar Makassar Muhammad Arifin dengan President of the Executive Board Breda University of Applied Science Elisabeth Minnemann di Kota Breda, Belanda, Kamis (4/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Dalam mendukung pengembangan pendidikan khususnya di bidang Pariwisata, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menggandeng Breda University of Applied Science Belanda.

Kerjasama tersebut ditandai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), antara Plt Direktur Poltekpar Makassar Muhammad Arifin dengan President of the Executive Board Breda University of Applied Science Elisabeth Minnemann di Kota Breda, Belanda, Kamis (4/7/2019).

Kedua lembaga tersebut sepakat untuk melaksanakan beberapa poin kerjasama, seperti pengembangan kualifikasi dosen dan mahasiswa pada jenjang Magister of Tourism Testination.

Pelaksanaan pelatihan customized dalam memperkuat peran Poltekpar pada bidang center for marine tourism studies, Rural Tourim dan Tourism Village serta Penelitian dan publikasi jurnal internasional.

Melalui rilisnya pada Tribun Timur, Jumat (5/7/2019), Muhammad Arifin mengatakan,

pendatanganan naskah kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut kunjungannya bersama Kepala Unit Kerjasama Poltekpar Negeri Makassar Syamsu Rijal ke Breda University of Applied Science, November 2018 lalu.

Ia mengaku senang, kerjasama Poltekpar Makassar dan Breda University

of Applied Science ini resmi terjalin.

Hal ini merupakan salah satu startegi untuk mewujudkan Poltekpar Makassar sebagai Worldclass Polytechnic.

"Breda University of Applied Science memiliki sejumlah program studi yang terkait dengan pariwisata seperti Tourism Management, Leisure & Event Management dan Hotel Management," katanya.

Menurut Arifin, melalui kerjasama ini sinergi kedua lembaga terbangun dan bisa semakin maju ke depannya.

"Kerjasama ini akan kami manfaatkan semaksimal mungkin, kami berharap dengan adanya kerjasama ini mampu meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan lulusan kami," tuturnya.