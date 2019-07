Kota Makassar Bakal Gabung GCoM For Climate and Energy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Roadshow The European Union ke Makassar, Sulawesi Selatan disambut hangat oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Nurdin didampingi Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb, di rumah jabatan gubernur, Kamis (4/7/2019).

Kehadiran The European Union unyuk membahas potensi Sulsel yang dapat dikembangkan bersama.

Termasuk membahas isu lingkungan serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Selain berkunjung ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, The European Union juga mengunjungi Balai Kota Makassar.

"Ini merupakan kunjungan perdana kami, dan ingin mengajak Makassar untuk berkomitmen bersama dalam Global Covenant of Mayors for Climate and Energy," ujar Expert Leader Climate Action Plan, Piere Remitti.

Global Covenant of Mayors (GCoM) for Climate and Energy merupakan program yang telah diikuti oleh 18 kabupaten/kota di Indonesia.

Hal itu bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan komitmen bersama antar wilayah.

Menurut Piere, Makassar merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota yang diajak untuk bergabung bersama GCoM for Climate and Energy.

"Selain Makassar, kami juga mengajak Denpasar, Malang, Palembang, dan Depok. Hal ini pun sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," lanjutnya.

