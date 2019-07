TRIBUNWIKI: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Berpamitan? Simak Perjalanan Kariernya

Pesan tersebut mengisyaratkan perpisahan dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM.



"Masa jabatan saya untuk periode Kabinet Kerja ini akan berakhir pada tahun ini, saya ingin meninggalkan seperti yang saya selalu katakan meninggalkan Kemenkumham dengan legacy yang baik dan membanggakan," kata Yasonna dalam pidato sambutan Rakor Kemenhumkam di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (1/7/2019) dikutip dari Kompas.com.



Yasonna mengatakan, meski dalam waktu dekat dia akan mengakhiri jabatan sebagai Menkumham, tetapi masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

Yasonna menjabat Menkumham selama empat tahun pada era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.Yasonna sempat menyinggung dinamika politik yang tidak terduga.Kendati demikian, ia berharap para jajaran di Kemenhumkam sepeninggalnya nanti tetap bekerja dengan baik."Politik bisa meninggalkan kejutan-kejutan. Saya mau mengingatkan semua, do the best. Whoever the leader is, ini Kemenkum HAM, Anda yang lama-lama ada di sini. Maka tinggalkan dengan prestasi yang membanggakan," ucap dia.Pemerintahan Jokowi-Kalla segera berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019.Siapa Yasonna Laoly?Dilansir dari wikipedia, Yasonna Hamonangan Laoly SH, MSc, Ph D lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953.