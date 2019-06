Cara Anak Driver Ojol Ini Minta Maaf Kalau Ayahnya Bawa Motor Pelan, Alasannya Buat Netizen Haru 

TRIBUN-TIMUR.COM - Cerita tentang driver ojek online seperti tak ada habisnya.

Ada yang bikin tertawa, mengaduk emosi, bikin haru, atau terenyuh.

Salah satunya yang viral adalah kisah ayah dan anak driver ojek online berikut.

Cerita tersebut dibagikan oleh akun Instagram @ceritaojol_id, Minggu (30/6/2019).

Dalam unggahannya terlihat seorang penumpang ojek online memotret helm driver yang mengantarnya.

Tapi ia justru fokus dengan tulisan yang ada di helm driver.

Sebab di helm bagian belakang itu ada tulisan sorang anak kecil.

Tulisan itu cukup besar sehingga siapapun yang duduk di jok bagian belakang bisa melihatnya.

Adapun di bagian belakang helm itu, anak driver ojol minta maaf kepada penumpang jika ayahnya pelan-pelan dalam menaiki motor.

Tampak manis ketika anak kecil itu juga mengucapkan terima kasih kepada penumpang yang naik motor ayahnya.

"Terima kasih sudah naik ojek bapak saya.....

maaf bapak saya bawa motor pelan akrena saya suka nungguin bapak pulang....

<3 aku sayang bapak <3," begitu isi tulisan tersebut.

Sontak warganet yang melihat tulisan ini pun dibuat haru.

Mereka menyoroti kasih sayang antar anak-bapak yang ditunjukkan lewat hal sederhana.

"aku bacanya harus 2 kali baru nge jleb, aku suka nunggu bapak pulang," tulis sebuah akun.

"Its okey kid, your father the real men," komentar akun yang lain.

"Ku terharuuu......," timpal yang lainnya.

Cerita Driver Ojek Online Dapat Order Penumpang Cantik, Ternyata Artis Manohara Odelia Pinot

Tak jarang para driver tersebut mendapat penumpang cantik bahkan kalangan artis.

Salah satunya adalah driver salah satu jasa transportasi online berikut ini.

Akun @dramaojol.id, Rabu (12/9/2018), memposting sebuah foto seorang driver ojek online yang mendapat order dari wanita cantik.

Ternyata wanita tersebut adalah sosok artis peran dan model Manohara Odelia Pinot.

Sang driver ojek online pun mengungkapkan isi percakapan mereka di sepanjang jalan.

"Alhamdulilah bisa boncengin mba Manohara asli bukan editan, tadi juga cerita banyak soal relawan," tulis driver.

Ia juga membeberkan jika Manohara sekarang tengah berada di Lombok.

"Sekarang dia ke Lombok, di Kayangan selama seminggu namun dia dan partnernya lembaga amal akan membangun sekolah darurat di desa Sembalun dana dia pribadi yang kerja sama dengan lembaga itu," lanjutnya.

Ia lantas mengungkapkan selama perjalanan, dia dan Manohara ngobrol banyak.

Menurutnya, Manohara tipe orang yang asyik diajak ngobrol kendati berasal dari kalangan artis.

"Banyak deh tadi ceritanya nyambung jadinya. Ketawanya renyah kayak citatoo," tutupnya.

Kontan, unggahan akun Instagram @dramaojol.id itu kemudian dibanjiri komentar warganet.

Banyak yang menganggap si driver ojek online tersebut beruntung bisa bertemu Manohara.

Seperti diketahui saat ini Manohara Odelia Pinot tak seaktif dulu di layar kaca.

Menurut sang ibu, Daisy Fajarina, Mano sekarang sibuk mengurusi bisnis yang ia geluti.

Adapun bisnis yang digeluti Mano adalah bisnis printing yang dia rintis bersama rekan-rekannya.

Selain itu Mano juga aktif di berbagai kegiatan sosial.

Ia terlibat dalam acara penggalangan dana untuk amal.

Meski demikian, Mano beberapa kali mengambil job di film hingga pemotretan. (*)

