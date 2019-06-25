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TRIBUNWIKI: Andi Nurhidayati, Alumni SMA 2 Makassar Jadi Legislator Soppeng-Wajo
Andi Nurhidayati Zainuddin kembali terpilih untuk kali kedua di DPRD Sulsel pada Pileg 2019
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Andi Nurhidayati Zainuddin kembali terpilih untuk kali kedua di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan pada Pemilihan Legislatif Pileg 2019.
Ia meraih suara sebanyak 12.539 di daerah pemilihan (dapil) VIII Sulsel.
Raihan suara ini naik pada Pileg 2014 lalu, 9.055.
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Andi Etti, sapaan akrabnya, selama ini memang bergelut di organisasi perempuan.
Anti Etti menuntaskan sekolahnya di Makassar.
Tapi, dia selama ini maju melalui dapil VIII, meliputi Soppeng-Wajo.
Saat ini, dirinya disebut-sebut bakal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng 2020.
Berikut data diri:
Nama Lengkap : Hj. Andi Nurhidayati Zainuddin, S.Sos, SE, M.Si
Nama Panggilan : Andi Etti
TTL : Malang, 14 November 1966
Partai : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Jabatan :
- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel
- Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel
- Wakil Ketua PPP Sulsel
Nama Suami : Almarhum Ir. Andi Ryalisar Made Alie, M.Si.
Nama Anak : Andi Alif, Andi Emil, Andi Adrian, Andi Nabila.
Riwayat Pendidikan
-SD Mangkura Tamat 1977
-SMP Pembangunan Makassar Tamat 1980
-SMA 2 Makassar Tamat 1983
-S1 STIA Al-Gazali Jurusan Sosial dan Politik Tamat 1999
-S1 Universitas Terbuka Jurusan Sosial & Politik Tamat 2002
-S2 LAN Manajemen Pembangunan Daerah Tamat 2005
- S3 Manajemen UMI 2017-sekarang
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