Daftar Produk Turun Harga di Indomaret, Susu Ibu Hamil Rp 70 Ribuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Indomaret kembali menghadirkan promo turun harga.



Pantauan Tribun Timur di Indomaret Jl Pendidikan, Makssar, Sabtu (22/6/2019) produk susu dan sarapan kemasan instan turun harga.



Prenagen Emesis Susu Ibu Hamil Coklat 400g box Rp 78.200 sisa Rp 70.300.



Susu Procal 3 Vanilla 700 g Rp 179.900 sisa Rp 167.300.



Aneka kopi kemasan juga turun, Totabika Kopi Instant Creamy Latte Rp 8.600 sisa Rp 5.600.



Quaker Instant Oatmeal Rp 12.500 sisa Rp 10.500.Good Day Kopi Instant 3 in 1 semua varian Rp 12.200 sisa Rp 10.900.



Nestle Cereal Breakfast Koko Crunch Rp 16.600 sisa Rp 13.600 per 2 cup.



Produk cooking corner juga turun harga, ABC Mi Rebus Selera Pedas Gulai Ayam Pedas pck Rp 6 ribu sisa Rp 5.500 per 3 pck.



Indomie Mie Goreng Ayam Geprek Rp 7.500 sisa Rp 6.500 per 3 pck. Sedaap Kecap Manis 600ml pch Rp 19 ribu sisa Rp 17.900.



Tak hanya itu, Ajinomoto Mayumi Mayonaise semua varian Rp 8.500 sisa Rp 7.500. Blue Band Margarine Serbaguna Rp 7.200 sisa Rp 6.200.



Ajinomoto Mie Instan Yum yum Rasa Tom Yum Udang Rp 4.900 sisa Rp 3.900. Koepoe Koepoe Lada Putih Bubuk Rp 34.500 sisa Rp 27.500.

Fiesta Sarden Saus cabai Rp 6.200 sisa Rp 5.700. Mamasuka Thousand Island Salad Dressing Rp 23.700 sisa Rp 18.900.



Mamasuka Mayonnaise Rp 28.900 sisa Rp 22.900. Mamasuka Cheesy Mayo Rp 26.200 sisa Rp 20.900.



Mamasuka Saus Sambal Pedas Rp 7.500 sisa Rp 5.900. Mamasuka Tepung Roti Rp 7.800 sisa Rp 6.500.



Berdasarkan informasi di katalog promo ini berlangsung sejak 19-25 Juni 2019 mendatang. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

