Profil Marsudi Wahyu Kisworo Ahli di Sidang MK yang Bisa Bobol Wi-Fi MK, Berikut Kehebatannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Marsudi Wahyu Kisworo, ahli di Sidang MK yang bisa bobol Wi-Fi gedung MK, berikut kehebatannya.

Mahkamah Konstitusi ( MK) kembali menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2019).

Agenda Sidang MK keempat adalah mendengar keterangan saksi atau ahli termohon serta pengesahan alat bukti (tambahan) termohon atau KPU.

Kuasa hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan, pihak termohon tak menghadirkan saksi pada hari dan hanya ahli.

Dari pihak termohon setelah mencermati perkembangan persidangan dari saksi yang diajukan pemohon, maka kami berkesimpulan untuk tidak mengajukan saksi, Yang Mulia. Yang kedua ahli, kami mengajukan 1 ahli dalam persidangan, yaitu Bapak Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo ahli dalam bidang IT. Profesor pertama IT di Indonesia dan juga arsitek dari IT di KPU," kata Ali Nurdin di awal Sidang MK.

Siapa Marsudi Wahyu Kisworo?

Mungkin anda belum mengenal, siapa sebenarnya Marsudi Wahyu Kisworo.

Marsudi Wahyu Kisworo merupakan profesor ilmu komputer dan teknologi informasi pertama di Indonesia.

Di sela menyampaikan kesaksiannya dalam Sidang MK, Marsudi Wahyu Kisworo sempat berseloroh jika dirinya bisa membobol Wi-Fi gedung MK.

Baca: Idham Amiruddin Saksi Asal Sulsel di Sidang MK, Sebut Ada NIK Rekayasa di Basis 02 hingga Izin Pipis

Dia menjabat Rektor Universitas Trilogi periode tahun 2018 sampai 2022.