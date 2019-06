TRIBUNWIKI: Ini Jadwal Tayang X-Men: Dark Pheonix di Makassar, di XXI, CGV, dan Cinemax

Film layar lebar X-Men Dark Phoenix akan tayang di bioskop Juni 2019 mendatang.

Dark Phoenix (juga dikenal sebagai X-Men: Dark Phoenix) adalah film superhero Amerika mendatang berdasarkan karakter X-Men Marvel Comics, diproduksi oleh 20th Fox dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Dilansir dari wikipedia.org X-Men: Dark Phoenix adalah seri kedua belas dalam seri film X-Men, sekuel langsung ke X-Men: Apocalypse dan angsuran ketujuh dan terakhir dalam seri utama.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh Simon Kinberg, dan dibintangi oleh para pemain ansambel yang menampilkan James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, dan Jessica Chastain.

Dalam Dark Phoenix, X-Men harus menghadapi kekuatan penuh Phoenix setelah misi ke ruang angkasa berjalan salah.

Setelah X-Men: Days of Future Past (2014) menghapus peristiwa X-Men: The Last Stand (2006) dari garis waktu seri, Kinberg menyatakan minatnya dalam adaptasi baru dari komik Chris Claremont dan "The Dark Phoenix Saga". .

Pembuatan film dimulai akhir bulan di Montreal, dan selesai pada Oktober 2017, dengan pemotretan ulang berlangsung pada akhir 2018.

