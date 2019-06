Pesan Mengharukan Ustadz Yusuf Mansur untuk Putrinya Qumii Rahmatal Qulub 'Hapus Air Matamu'

TRIBUN-TIMUR.COM - Dai Kondang Ustadz Yusuf Mansur dikenal dai dengan pesan-pesan bijak setiap waktu.

Yusuf Mansur juga sering membagikan pesan-pesan moral untuk anak-anaknya dan dibagi lewat Instagram.

Ustadz Yusuf Mansur punya lima putra-putri.

Salah satu pesan Ustadz Yusuf Mansur diposting untuk putri keduanya Qumii Rahmatal Qulub lewat akun IG @yusufmansurnew

Quumii Mansur

Hapus air matamu

Sambut senyummu

Tegakkan wajahmu

Tatap masa depanmu.

You’re beautiful

You’re pretty enough

To be exist in this world.

You're amazing.

You're unique.

Not everyone loves you

Let it be...

Let me love everyone...

Don't cut yourself,

You're not a paper .

I don’t want to be a loser. .

And I don't want you to be a loser too. .

It’s okay to cry. Really really okay.

If that can makes you feel better, why not? But remember you have to get up. You have to be the cepeters one.

Hurry up. .

The world is waiting for you

Prove the people who judged you. Hated you. Just say... "im amazing, im beautiful, can do it, im special, im the winner... bla bla bla....

Selain Qumii Mansur, berikut nama putra-putri dai kondang itu:

1. Wirda Salamah Ulya Mansur

2. Qumii Rahmatal Qulub Mansur

3. Muhammad Kunn Syafii Mansur

4. Muhammad Yusuf Al Haafidz Mansur