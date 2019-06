Lucunya, Siswa-siswi TK A Telkom Makasar Tampil di Atas Panggung Wisuda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 72 murid Taman Kanak-kanak (TK) Telkom Makassar, diwisuda di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130, Kota Makassar, Sabtu (15/6/2019).

Mereka terdiri dari murid kelas TK B, satelit 1, 2 dan 3.

Wisuda atau pelepasan murid TK ini, merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar manajemen TK Telkom.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, ratusan orang menghadiri acara ini. Tak hanya peserta dari kelas satelit, melainkan juga dari kelas TK A, radar satu dan dua.

Mereka hadir bersama orang tua dan keluarga. Ibu dari anak-anak tampil seragam, dengan menggunakan baju labbu khas Bugis Makassar.

Dalam kesempatan tersebut,setiap kelas menampilkan pertunjukan seni, baik kelas TK A maupun TK B.

Berikut video kelas tersebut menampilkan gerak dan lagu Gummy Bear dan Guruku.