Obat-obatan Hingga Minyak Telon Bayi Turun Harga di Mal Panakkukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sejumlah merek obat-obatan hingga minyak telon bayi berbagai ukuran turun harga di Boston Health dan Beauty Mal Panakukang (MP) Makassar, Sulawesi Selatan.



Pantauan Tribun Timur, Sabtu (15/6/2019) Tolak Angin All Variants Rp 1.500-Rp 21.050 sisa Rp 1.400-Rp 19.900.



Antangin JRG Syrup, Antangin JRG Tablet 4's turun dari Rp 3.500-Rp 16.575 sisa Rp 3.400-Rp 15.700.



Mylanta Tablet, Mylanta Liquid turun dari Rp 8.600-Rp 50.400 sisa Rp 7.200-Rp 42.300.

Panadol Kaplet, Panadol Extra, serta Panadol Cold dan Flu Batuk turun dari Rp 11.300-Rp 15.200 sisa Rp 10.700-Rp 14.500.



Rohto, Rohto Tears turun dari Rp 10.975-Rp 15.990 sisa Rp 9.200-Rp 13.400. Holisticare Este C Kids turun dari Rp 43.500 sisa Rp 38.300.



Nature E 300 16 Kapsul, Natur E 300 32 Kapsul turun dari Rp 47.200-Rp 86.200 sisa Rp 43.500- Rp 79.700. I Free Pad Therapy Haid turun dari Rp 24.100 sisa Rp 21.500.



Sedangkan Cap Lang Kayu Putih Plus turun dari Rp 38 ribu-Rp 69.100 sisa Rp 27.900-Rp 50.500. My Baby Minyak Telon Plus turun dari Rp 43.600 sisa Rp 39.900.



Konicare Minyak Telon , Minyak Kayu Putih turun dari Rp 25.800-Rp 51.700 sisa Rp 23 ribu-Rp 43.500.

Tjing Tjau Balsem Tube, Tjing Tjau Balsem Tanggung, dan Tjing Tjau Balsem Besar turun dari Rp 14.375-Rp 24.800 sisa Rp 12.900-Rp 22.200.



Hansaplast Koyo Hangat Besar, Koyo Panas Besar turun dari Rp 13 ribu sisa Rp 11 ribu. Tiger Balm Plaster Red, Warm, Cool turun dari Rp 19.500 sisa Rp 17.500.



Berdasarkan informasi di katalog, promo ini berlaku hingga 30 Juni 2019 mendatang. (uma)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit