TRIBUNWIKI: Mau Nonton ke Bioskop? Ini Enam Film yang Tayang di XXI Mall Panakkukang Makassar

The Secret Life of Pets 2

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menonton film layar lebar di bioskop memang menjadi hal yang menyenangkan.

Akhir pekanmu akan lebih berwarna dengan menonton film favorit dengan berbagai genre di bioskop.

Apalagi jika ditemani teman, keluarga ataupun sahabat.

Kota Makassar memiliki beberapa bioskop di antaranya XXI Panakkukang yang berada di Mall Panakkukang Jl Boulevar, Kota Makassar.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, Sabtu (8/6/2019) ini daftar enam film yang sedang tayang. Bisa kamu jadikan pilihan.

1. The Secret Life of The Pets 2

Jenis Film: Animation, Adventure, Comedy

Produser: Janet Healy, Christopher Meledandri

Sutradara: Chris Renaud, Jonathan Del Val

Penulis: Brian Lynch

Produksi: Universal Pictures

Pemain: Patton Oswalt, Kevin Hart, Harrison Ford, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Tiffany Haddish, Lake Bell, Dana Carvey

Sinopsis:

Seri kedua akan melanjutkan kisah Max yang menghadapi beberapa perubahan besar setelah pemiliknya, Katie, menikah dan sekarang memiliki seorang anak.

Dalam perjalanan keluarga ke pedesaan, Max bertemu dengan seekor anjing peliharaan bernama Rooster, disana keduanya berusaha mengatasi ketakutannya.