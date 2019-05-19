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Lengkap, Inilah 24 Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan & Perolehan Suara, Golkar-Nasdem Teratas
Lengkap, Inilah 24 Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan & Perolehan Suara, Golkar-Nasdem Teratas
tribun timur / hasim arfah
Andi Iwan Darmawan Aras (Gerindra), Supriansa (Golkar), dan Akmal Pasluddin (PKS) tiga di antara 24 Anggota DPR RI terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Periode 2019-2024. Berikut daftar lengkap 24 Anggota DPR RI Dapil Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lengkap, inilah 24 Anggota DPR RI terpilih Dapil Sulawesi Selatan & perolehan suara partai.
Partai Golkar dan Partai Nasdem teratas.
KPU Sulsel sudah menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.
Berikut 24 anggota DPR RI terpilih Dapil Sulawesi Selatan.
Dapil Sulsel I
8 kursi
(Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar)
1. Gerindra: 240.517
Azikin Solthan 74.997
2. Nasdem: 200.692
Muh Rapsel Ali 43.359
3. Golkar: 191.183
Hamka B Kady 86.736
4. PAN: 141.012
Ashabul Kahfi 57.221
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur