Ketua Umum Ikatek Unhas dan ISP Unhas Gelar Rapat Persiapan HBH Ikatek 2019 di SCBD Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Alumni Teknik (Ikatek) Universitas Hasanuddin (Unhas) Haedar A Karim memimpin pelaksanaan rapat persiapan Halal Bihalal (HBH) Ikatek Unhas 2019 di Jakarta, Jumat (17/5/2019) malam.

Rapat persiapan HBH Ikatek ini dihadiri panitia kegiatan yakni dari Ikatan Sarjana Perkapalan (ISP) Unhas dan perwakilan panitia inti. Rapat digelar di Batik Kuring Sudirman Central Busines District (SCBD), Jakarta.

“Rapat kita kali ini membahas sejauh mana persiapan pelaksanaan HBH Ikatek Unhas 2019 yang tinggal beberapa hari lagi,” kata Haedar A Karim.

“Sejauh ini persiapan adik-adik panitia sudah on the right track. Selain itu, saya berharap sinergi dari senior-senior Ikatek Unhas untuk turut menyemarakkan event tahunan kita ini,” beber Haedar.

Hadir Ketua III DPP Ikatek dan Wakil Sekretaris Ika Unhas M Sapri Pamulu, Ketua ISP Fitri Natriawan, Ketua Panitia Anwar Mattawappe, dan Tim Panitia serta pengurus ISP Dan Ikatek Unhas.

Haedar A Karim, Ketua Umum Ikatek Unhas (youtube ikatek unhas)

Sapri Pamulu menambahkan, tujuan HBH selain ajang silaturahmi yang memanfaatkan momen Hari Raya Idulfitri, juga mengakrabkan serta bersinergi dengan alumni Ikatek Unhas. Antara senior dan yunior.

“Dan tahun ini, HBH Ikatek Unhas memiliki ciri pembeda karena mendorong issu kemajuan Maritim Sulsel. Oleh karena itu sumbangsih ta semua Insya Allah menjadi Amal kebajikan yang bernilai pahala dari Tuhan,” kata Sapri Pamulu.

Pada rapat persiapan tersebut, Ketua ISP Fitri Natriawan dan Ketua Panitia HBH Ikatek Unhas 2019 bergantian memaparkan progres persiapan kegiatan.

Anwar sebagai ketua panitia dan mewakili ISP mengharapkan kepada panitia dan juga Ikatek untuk bersama-sama merapatkan barisan, karena hari pelaksanaan semakin dekat.

“Saya sebagai panitia dan mewakili ISP, mengharapkan semua panitia untuk lebih intens dalam menyukseskan pelaksanaan HBH Ikatek 2019. Kita rapatkan barisan dan InsyaAllah kita bisa,” ujarnya.