TRIBUNWIKI: Berikut Profil Tom Cruise yang Ditantang Justin Bieber Bertarung di Arena UFC

Dilansir dari Grid.id Penyanyi Justin Bieber tiba-tiba menantang aktor Tom Cruise untuk bertarung dalam ring UFC (Ultimate Fighting Championship).



Tantangan itu diungkap Justin Bieber di akun Twitter miliknya.



"Aku ingin menantang Tom Cruise untuk bertarung di Octagon"



"Tom jika kamu tidak bertarung melawan ini, ketakutanmu dan kamu tidak akan pernah bisa hidup tenang," cuitnya pada Minggu (9/6/2019).

Juara UFC Conor MCGregor pun ikut mengomentari cuitan Justin Bieber.Dia menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pertarungan tersebut."Jika Tom Cruise cukup hebat untuk menerima tantangan ini, McGregor Sport dan Entertainment akan menjadi tuan rumah pertarungan," cuit McGregor."Apakah Cruise memiliki keinginan untuk bertarung, seperti yang dilakukannya di film? Kita lihat saja," sambungnya.Hingga berita ini diturunkan, baik Tom Cruise maupun Dana White belum menanggapi cuitan Bieber tersebut.Tom CruiseDikutip dariThomas Cruise Mapother IV atau dikenal Tom Cruise adalah seorang aktor dan produser film asal Amerika Serikat yang dinominasikan dalam Academy Award, dan memenangkan tiga kali penghargaan Golden Globe Award.Ia juga salah satu aktor tersukses di Hollywood dan memulai karier aktingnya sejak era 1980-an.Masa kecilCruise lahir di Syracuse, 3 Juli 1962, putra dari Thomas Cruise Mapother III, seorang insinyur elektro dan Mary Lee Pfeiffer, seorang guru.Cruise adalah keturunan Inggris dan Jerman.Saat ia berusia 12 tahun, kedua orang tuanya bercerai dan ia bersama ibu dan ketiga saudara perempuannya meninggalkan ayah mereka.KarierCruise mendapatkan peran utama pertamanya dalam film Risky Business pada tahun 1983.Cruise dikenal lewat peran-peran suksesnya dalam berbagai film seperti Top Gun (1986), Mission: Impossible (1996) dan kedua sekuelnya Mission: Impossible II (2000) dan Mission: Impossible III (2006) sebagai Ethan Hunt, seorang agen rahasia.Cruise juga bermain dalam film-film sukses Hollywood lainnya yaitu Jerry Maguire (1996), Vanilla Sky (2001), The Last Samurai (2003), War of the Worlds (2005) dan Mission: Impossible IV (2012).PopularitasPada tahun 1990, 1991 dan 1997 majalah People terbitan Amerika menobatkan Cruise sebagai salah satu "The 50 Most Beautiful People In the World". Tahun 1995, majalah Empire juga menobatkan ia sebagai salah satu "the 100 Sexiest Stars in Film History".Tahun 2006 dalam majalah Premiere Cruise mendapat peringkat ke-13 sebagai "Hollywood's Most Powerful Actor" dan pada tahun yang sama majalah terkemuka Forbes menobatkan Cruise dalam peringkat teratas "The 100 Most Powerful Celebrities".Cruise masuk dalam jajaran aktor papan atas Hollywood dengan bayaran termahal.Kehidupan pribadiCruise menikah pertama kali dengan aktris, Mimi Rogers pada 9 Mei 1987 dan bercerai pada Februari 1990.Keduanya tidak memiliki anak. Kemudian Cruise menikah dengan aktris papan atas berkebangsaan Australia, Nicole Kidman, lawan mainnya dalam film Days of Thunder, pada 24 Desember 1990.Keduanya memiliki dua orang anak: Isabella Jane Cruise (lahir 1993) dan Connor Antony Cruise (lahir 1995).Namun keduanya bercerai pada Februari 2001 ketika Kidman tengah hamil 3 bulan dan setelah itu mengalami keguguran.Cruise juga pernah berpacaran dengan aktris cantik berdarah Spanyol, Penélope Cruz namun setelah 3 tahun bersama keduanya berpisah pada tahun 2004.Pada April 2005 Cruise menjalin hubungan dengan aktris Katie Holmes dan pada Juni 2005 Cruise mengumumkan telah melamar Holmes di atas Menara Eiffel di kota Paris.Pada 18 April 2006 Holmes melahirkan putri pertama mereka, Suri Cruise, di rumah sakit Saint John's Health Center di Santa Monica, California.Keduanya kemudian menikah pada tanggal 18 November 2006 di Bracciano, Italia.Cruise menganut aliran Scientology sejak tahun 1990.BiodataNama lengkap: Thomas Cruise Mapother IVPanggilan: Tom CruisePanggilan: Syracuse, 3 Juli 1962Pekerjaan: Aktor, Produser, penulis, SutradaraTahun aktif: 1981–sekarangPasangan:Mimi Rogers (1987–1990)Nicole Kidman 1990–2001)Katie Holmes (2006–2012)Anak: 3Instagram: @tomcruiseSitus web www.tomcruise.com FilmografiTaps (1981)The Outsiders (1983)Risky Business (1983)All the Right Moves (1983)Legend (1985)Top Gun (1986)The Color of Money (1986)Cocktail (1988)Rain Man (1988)Born on the Fourth of July (1989)Days of Thunder (1990)Far and Away (1992)A Few Good Men (1992)The Firm (1993)Interview with the Vampire (1994)Mission: Impossible (1996)Jerry Maguire (1996)Eyes Wide Shut (1999)Magnolia (1999)Mission: Impossible II (2000)Vanilla Sky (2001)Minority Report (2002)The Last Samurai (2003)Collateral (2004)War of the Worlds (2005)Mission: Impossible III (2006)Lions for Lambs (2007)Valkyrie (2008)Tropic Thunder (2008)Knight and Day (2010)Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)Rock of Ages (2012)Jack Reacher (2012)Oblivion (2013)Edge of Tomorrow (2014)Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)Jack Reacher: Never Go Back (2016)American Made (2017)The Mummy (2017)

