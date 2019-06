Halalbihalal di Golden Tulip Makassar Rp 89.900 Per Pax, All You Can Eat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Golden Tulip Essential Hotel Makassar, tidak ketinggalan menawarkan promo Halalbihalal 2019 ini.

General Manager Golden Tulip Makassar, Inda Rambu mengatakan, pascalebaran, silaturahmi dengan kolega, sahabat, teman, hingga keluarga kian massif.

"Nah, demi menjalin silahturahmi usai Hari Raya Idulfitri, kami menyediakan paket Halalbihalal," kata Inda, Senin (10/6/2019) sore.\

"Paket Halalbihalal yang kami tawarkan Rp 89.900 nett per pax. Sistemnya buffet atau prasmanan," jelas Inda menambahkan.

Istimewanya, pengunjug mendaaptkan bisa makan sepuasnya atau All You Can Eat.

"Pemesanan ini, min 20 pax," ujar Inda.

Hotel yang terletak di bilangan Jl Sultan Hasanuddin Makassar ini, memiliki beberapa lokasi tempat Halalbihalal.

"Di Tulip Ballroom misalnya berkapasitas 150 pax," katanya.

"Untuk tidak memformilkan situasi, Halalbihalal bisa diadakan di Branche Resto hotel atau di roof top Tulip Ballroom," katanya.(tribun-timur.com)

