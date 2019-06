Harga Ayam Potong Tembus Rp 40 Ribu Per Kg di Pasar Sentral Pangkep

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Harga ayam potong di Pasar Sentral, Kecamatan Pangkajene, Jl Kubis Kabupaten Pangkep, Sulsel tembus Rp 40 ribu per kg jelang lebaran 1440 Hijriah.

Pantauan TribunPangkep.com, Selasa (4/6/2019) para pembeli sebagian telah berbelanja kebutuhan ayam potong, meski naik.

"Mereka rata-rata membeli 3 sampai 4 kg ayam potong untuk keperluan menu sajian lebaran," kata Penjual Ayam Potong, Hj Fatimah.

Dia menyebut, kenaikan harga ayam potong dimulai sepekan jelang lebaran.

"Waktu tiga hari lalu itu ayam potong hanya Rp 35 ribu per kg kemudian kemarin naik menjadi Rp 38 ribu per kg hingga Rp 40 ribh per kg. Tetapi kalau langganan beli banyak dapat diskon," ujarnya tertawa.

Meski harga ayam naik, pembeli jelang lebaran tidak sepi.

"Ayam potong menu wajib yang ada saat lebaran. Kita bikin opor ayam, ayam kecap sampai bakso ayam. Memang mereka sudah tahu kalau akan ada kenaikan jadi sudah tidak protes lagi,"ungkapnya.

Sejak pagi hingga siang, Fatimah telah menjual ratusan ekor ayam potong.

"Alhamdulillah hari ini sudah ratusan yang terjual. Berkah ramadan," jelasnya.

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, @munjidirgaghazali.

