Ustadz Zainuddin Hamka Khatib Idulfitri di Hotel Dalton, Tawarkan Inap Mulai Rp 398 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari Raya Idulfitri sisa menghitung hari.

Masyarakat pada umumnya menyambut hari raya dengan beragam aktivitas seperti berkumpul bersama keluarga maupun menikmati waktu senggang dengan berlibur ataupun meluangkan waktu untuk menginap di hotel.

Penumpang Meninggal di Atas Kapal Feri KMP Mishima Dibawa ke Makassar

Kembangkan Potensi Diri Dibidang Fesyen Muslimah, Alumni FKM Unhas Jadi Designer

Pada hari raya Idulfitri tahun ini, Hotel Dalton Makassar mengadakan salat Idulfitri di Anging Mamiri Ballroom Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Rabu (5/6/2019).

Hadir sebagai khatib Ustadz Dr Zainuddin Hamka dan Imam salat Ustad Zulfikar Muh Amin. Dengan kapasitas ruangan 5.000 jamaah.

Agar lebih meriah, manajemen Dalton Hotel menawarkan sejumlah promo menarik bagi para tamu.

Marketing Communication Dalton Hotel, Irma menjelaskan, promo yang diberikan berupa special price untuk menginap dengan program Mudik Happy.

"Promo kamar idul fitri kali ini, kami mulai di harga Rp 398 ribu per malam, Rp 768 ribu per dua malam, dan Rp 1,138 juta per 3 malam," kata Irma via pesan WhatsApp, Jumat siang (31/5/2019).

Suasana di lobi hotel Dalton Makassar saat Ramadan dan menyambut Lebaran (Muh Fadhly Ali/Tribun)

Harga tersebut sudah termasuk breakfast untuk 4 orang (2 dewasa dan 2 anak-anak usia maksimal 5 tahun).

Khusus (5/6/2019) swimming pool untuk 4 orang (2 dewasa dan 2 anak usia maximal 5 tahun), free laundry 2 set, diskon 15 persen untuk F&B, free wifi, free parking, free drink, free shuttle to airport, dan masih banyak benefit menarik lainnya.

Menurut Irma, promo ini berlaku dari (24/5/2019) sampai (10/6/2019).

"Kami harapkan dengan promo ini dapat mendongkrak occupancy selama libur cuti bersama idulfitri. Diharapkan juga jumlah room night, promo ini bisa 2 kali lipat lebih banjak dari tahun sebelumnya," ujarnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: