Pernah Jadi Aktivis UMI, Ini Profil Selle KS Dalle
Mantan aktivis Universitas Muslim Indonesia (UMI), ini duduk kembali setelah mendapatkan suara 20.146 pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Selle KS Dalle terpilih kembali sebagai legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel pada periode 2019-2024.
Mantan aktivis Universitas Muslim Indonesia (UMI), ini duduk kembali setelah mendapatkan suara 20.146 pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Sementara itu, Pileg 2014, mantan aktivis NGO ini meraih suara sebanyak 28.097.
Ia meraih suara terbanyak Dapil VIII Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Soppeng Wajo dengan perolehan suara 28. 190 dan peraih suara terbanyak ketujuh dari 85 anggota DPRD Provinsi Sulsel.
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Berikut data diri Selle:
Nama : Ir Selle KS Dalle
Lahir : Soppeng, 28 Desember 1972
Jabatan : Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Sulsel
Status : Menikah
Istri : dr. Rahmawati. M
Anak: 2
Pendidikan:
*Sarjana (S1) Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin Universitas Muslim Indonesia
*SMUN Takallala
*SLTPN 2 Takallalla
*SDN149 Amessangeng
Pengalaman Kerja:
*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019.
*Sekretaris Komisi B DPRD Prov. Sulsel, 2017-Sekarang
*Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulsel, 2014 - 2017
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