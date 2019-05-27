Inisiator Hak Angket Sudah Usul ke Ketua DPRD Sulsel
Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Nasdem, Syaharuddin Alrif memberikan langsung kepada ketua DPRD Sulsel.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengusul hak angket sudah memasukkan usulan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, M Roem, Jumat (24/5/2019).
Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Nasdem, Syaharuddin Alrif memberikan langsung kepada ketua DPRD Sulsel.
"Sudah diserahkan akhir pekan lalu, dan kita tunggu keputusan dari pimpinan," kata anggota fraksi Golkar, Fachruddin Rangga, Senin (27/5/2019).
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Materi hak angket adalah dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi.
Berikut beberapa pengusul hak angket di DPRD Sulsel;
1. Kadir Halid (fpg)
2. Fahruddin Rangga (fpg)
3. Ina Kartika (fpg)
4. Marthen (fpg)
5. Afipuddin (fpg)
6. Hoist Bahtiar (fpg)
7. Zunnun NH (fpg)
8. Wahyuddin AB Kesaa (f-ub)
9. Selle Ks Dalle (fpd)
10. Ina Nursamsina (fpd)
11. Fadriaty AS (fpd)
12. H. Nupri B Patallongi (fpd)
13. Rusdin Tabi (f-gerindra)
14. Mardjono (f-gerindra)
15. Firmina Tallulembang (fgerindra)
16. Wawan Mattaliu (fhanura)
17. Asrul Makkarauz (fppp)
18. Amran (fppp)
19. Sahrir Langko (fppp)
20. Sahruddin Alrif (fnasdem)
21. Muslim Salam (fnasdem)
22. A. Nurhidayati (fppp)
23. Jafar Sodding (fpks)
24. Muhtar Badawing (fpan)
25. M Rajab (Nasdem)
26. Edward Horas (F-Gerindra)
27. Hengky Yasin (F-UB)
28. Anas Hasan (F Gerindra)
29. Alex Palinggi (F Hanura)
30. Irwan Hamid (F-UB). (*)
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