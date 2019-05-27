Inisiator Hak Angket Sudah Usul ke Ketua DPRD Sulsel

Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Nasdem, Syaharuddin Alrif memberikan langsung kepada ketua DPRD Sulsel.

Inisiator Hak Angket Sudah Usul ke Ketua DPRD Sulsel
hasim arfah
Ketua DPRD Sulsel M Roem 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pengusul hak angket sudah memasukkan usulan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, M Roem, Jumat (24/5/2019).

Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Nasdem, Syaharuddin Alrif memberikan langsung kepada ketua DPRD Sulsel.

"Sudah diserahkan akhir pekan lalu, dan kita tunggu keputusan dari pimpinan," kata anggota fraksi Golkar, Fachruddin Rangga, Senin (27/5/2019).

Rajut Silaturahmi, DDI Galbar Makassar Adakan Buka Puasa Bersama, Ini Jadwalnya

Sulsel Kembali Raih WTP, Wagub Minta Kadis Lakukan Ini

Materi hak angket adalah dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi.

Berikut beberapa pengusul hak angket di DPRD Sulsel;

1. Kadir Halid (fpg)
2. Fahruddin Rangga (fpg)
3. Ina Kartika (fpg)
4. Marthen (fpg)
5. Afipuddin (fpg)
6. Hoist Bahtiar (fpg)
7. Zunnun NH (fpg)
8. Wahyuddin AB Kesaa (f-ub)
9. Selle Ks Dalle (fpd)
10. Ina Nursamsina (fpd)
11. Fadriaty AS (fpd)
12. H. Nupri B Patallongi (fpd)
13. Rusdin Tabi (f-gerindra)
14. Mardjono (f-gerindra)
15. Firmina Tallulembang (fgerindra)
16. Wawan Mattaliu (fhanura)
17. Asrul Makkarauz (fppp)
18. Amran (fppp)
19. Sahrir Langko (fppp)
20. Sahruddin Alrif (fnasdem)
21. Muslim Salam (fnasdem)
22. A. Nurhidayati (fppp)
23. Jafar Sodding (fpks)
24. Muhtar Badawing (fpan)
25. M Rajab (Nasdem)
26. Edward Horas (F-Gerindra)
27. Hengky Yasin (F-UB)
28. Anas Hasan (F Gerindra)
29. Alex Palinggi (F Hanura)
30. Irwan Hamid (F-UB). (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Tags
Ketua DPRD Sulsel
hak angket
M Roem
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan