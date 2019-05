SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Vidio.com PSM Makassar vs Perseru Badak Lampung, Nonton Sekarang!

SEDANG BERLANGSUNG Link Live Streaming Vidio.com PSM Makassar vs Perseru Badak Lampung FC, Nonton Sekarang!

TRIBUN-TIMUR.COM - Sementara berlangsung Siaran Langsung via Live streaming PSM Makassar vs Badak lampung FC dalam Shopee Liga 1 2019 Pekan 2 di Stadion Andi Mattalatta Mattoanging.

Pertandingan PSM Makassar vs Badak Lampung FC ini disiarkan langsung via live streaming Vidio.com. Kick off mulai pukul 20.30 Wib.

Live streaming PSM Makassar vs Badak Lampung FC bisa disaksikan lewat laman Vidio.com.

Sebelumnya, di pekan perdana Liga 1 2019, PSM Makassar berhasil meraih poin penuh kala menghadapi tim promosi, Semen Padang FC.

Baca: Live Streaming Indosiar Barito Putera vs Madura United via Vidio Premier, Nonton di HP Tanpa Buffer

Baca: LINK Live Streaming Vidio.com PSM Makassar vs Perseru Badak Lampung Jam 20.30, Shopee Liga 1

Namun, pasukan Darije Kalezic hanya mampu menang tipis meski memiliki banyak peluang dan kesempatan.

Berkaca dari hasil itu, Darije Kalezic menargetkan anak asuhnya dapat mencetak lebih dari satu gol saat menghadapi Badak Lampung FC nanti.

Menurutnya, jika mampu mencetak gol lebih awal dan unggul dua gol atau lebih, akan membuat permainan lebih terkontrol, dikutip dari Tribun Timur.

"Ini adalah keinginanku juga. Saya setuju dengan anda, kita bisa memperlebar jarak dari pertandingan sebelumnya lebih awal dengan dua atau tiga gol."

"Seandainya itu kita lakukan kemarin (Semen Padang) kita bisa selesaikan lebih awal, dan saya sudah sampaikan itu kepada para pemain kita," kata Darije Kalezic.