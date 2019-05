Live Streaming Indosiar Barito Putera vs Madura United via Vidio Premier, Nonton di HP Tanpa Buffer

Live streaming Indosiar Barito Putera vs Madura United

Link Live Streaming Siaran Langsung Indosiar Barito Putera vs Madura United via Vidio Premier, Nonton di HP Tanpa Buffer

TRIBUN-TIMUR.COM - Akses Link Live Streaming Indosiar Barito Putera vs Madura United via Vidio Premier di sini untuk mengetahui caranya. Kick off pukul 20.30 WIB.

Barito Putera akan menjami Madura United di laga keduanya di Liga 1 2019.

Bermain di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, laga ini akan kick-off pukul 20.30 WIB.

Pertemuan antara Barito Putera dan Madura United juga akan mempertemukan dua kawan karib.

Pertandingan itu membuat Andik Vermansah harus melawan sahabatnya Evan Dimas.

Kedekatan keduanya disampaikan Andik saat konferensi press sebelum laga.

Andik Vermansah dan Evan Dimas memang musim lalu bermain di Liga Super Malaysia.

Andik bermain untuk Kedah FA, sedangkan Evan Dimas memperkuat Selangor FA.

Musim ini keduanya keduanya kembali ke Indonesia dan juga memperkuat tim yang berbeda.