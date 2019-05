Pererat Silaturahmi, Gojek Makassar Buka Puasa dengan Awak Media dan Mitra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Gojek Makassar menggelar buka puasa bersama di Spermonde room Lantai 11 Hotel Santika, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (22/05/2019).

Perusahaan penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi terdepan di Indonesia mengadakan buka puasa dengan mengundang sejumlah awak media serta mitra.

Puluhan awak media baik cetak, online maupun elekronik serta mitra atau komunitas Driver roda dua dan roda empat turut hadir.

Suasana penuh keakraban tampak menyelimuti pertemuan ini. Mereka berbaur di dalam satu ruangan.

Buka puasa ini dengan mengangkat tema "Cari Kebaikan Bersama GOJEK”

Supervisor Driver Community GO JEK Makassar, Pratiwi Hamdhana mengatakan buka puasa bersama tidak lain untuk mempererat tali silaturahmi.

"Hari ini kita dari Gojek Makassar mengundang media dan mitra Go JEK kali ini mengundang awak media dan mitra karena kita pengen silaturahmi," sebutnya.

Adapun visi Go Jek Makassar untuk ke depan yakni memberikan dampak sosial lebih banyak kepada semua lini seperti Go Car, Go food, Go -Ride dan lainnya. (*)

