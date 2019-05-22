Download Lagu 'A Whole New World' Versi Gamaliel & Isyana Sarasvati Soundtrack 'Aladdin'

Download Lagu 'A Whole New World' Versi Gamaliel & Isyana Sarasvati Soundtrack 'Aladdin'

Download Lagu 'A Whole New World' Versi Gamaliel & Isyana Sarasvati Soundtrack 'Aladdin'
YouTube/Map Serenade
Download Lagu 'A Whole New World' Versi Gamaliel & Isyana Sarasvati Soundtrack 'Aladdin' 

TRIBUN-TIMUR.COM - Isyana Sarasvati dan Gamaliel merilis lagu "A Whole New World" pada 17 Mei 2019.

Isyana Sarasvati dan Gamaliel dipilih Disney Indonesia untuk membawakan lagu A Whole New World, soundtrack film "Aladdin" 2019.

Aladdin bersamaan dengan Soundtrack film tersebut akan dirilis 22 Mei 2019.

Film Aladdin akan hadir di bioskop dengan soundtrack populer A Whole New World.

Walaupun dibawakan oleh Gamaliel dan Isyana Sarasvati, lirik lagu tidak diubah ke dalam Bahasa Indonesia.

Nada serta aransemen juga tetap sama dengan lagu asli yang pertama kali dirilis tahun 1992.

Langsung saja simak video klipnya atau download lagu MP3 A Whole New World dan streaming di platform musik digital!

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Lirik Lagu A Whole New World

I can show you the world
Shining, shimmering splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?

I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over sideways and under
On a magic carpet ride

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Film Aladdin
Soundtrack
Isyana Sarasvati
Gamaliel
Disney
A Whole New World
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Editor: Waode Nurmin
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