TTNT Asade Polres Luwu Timur Buka Puasa dan Baksos di Panti Asuhan Hidayatullah Malili

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Personel Polres Luwu Timur, menggelar buka puasa bersama anak Panti Asuhan Hidayatullah di Lorong 6 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (19/5/2019).

Kegiatan itu dilaksanakan personel tergabung dalam alumni Dikmaba Polri Angkatan XXI 2002 TTNT (Two Thousand and Two) dan ASADE (Alumni Sepolwan Angkatan Dua Enam).

Kapal Perang Pengangkut Amunisi Australia Berlabuh di Pelabuhan Makassar, Ini Misinya

Malam ke 16 Ramadan, Ini Penceramah Tarawih di Masjid Agung Ummul Qura Sengkang

Ikatan alumni bintara (Ikaba) Polres Luwu Timur, Bripka Jahyanto Maripik mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadhan.

"Selain di Panti Asuhan Hidayatullah, kita juga berbagi dengan warga di sekitar panti asuhan," kata Jaya sapaan Jahyanto kepada TribunLutim.com, Senin (20/5/2019).

Personel juga melakukan bakti sosial di acara buka bersama dengan memberikan bantuan kepada anak panti.

Jaya mengatakan, kegiatan baksos di Panti Asuhan Hidayatullah sudah kedua kalinya dilaksanakan.

"Pertama giat renovasi bangunan dan bantuan sarana dan fasilitas panti yang di lakukan dua tahun lalu," imbuhnya.

TTNT Asade merupakan alumni Dikmaba Polri tahun ajaran 2002 yang di lantik pada tanggal 23 Desember 2002.

Kemudian dibentuk satu wadah yang di sebut Ikatan Alumni Bintara (Ikaba) TTNT/Asade Nusantara.

Diberitakan Two Thousand and Two (TTNT) Alumni Sepolwan Angkatan Dua Enam (Asade) melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) pada Kamis 28 Desember 2017.

Kapal Perang Angkatan Laut Australia, HMAS Succes berlabuh di Pelabuham Soekarno-Hatta, Makassar, Senin (20/5/2019) siang. (Muslimin Emba/ Tribun Timur)

Baksos dengan memberi bantuan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Wotu.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: