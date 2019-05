2 Pasang waria Diamankan di Malam Ramadhan, 3 Pasangan Mesum Tak Punya Identitas Juga Terjaring

TRIBUN-TIMUR.COM - Bulan Ramadhan seharusnya bulan untuk memperbaiki kualitas ibadah.

Tapi tidak berlaku bagi lima pasangan berikut ini.

Kelima pasangan ini digerebek oleh tim razia Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/5/2019) malam.

Tim Dinas Sosial Makassar mengamankan lima pasangan yang diduga mesum pada bulan Ramadhan.

Selain Makassar, Polres Kabupaten Gowa, Sulsel, juga rutin razia penyakit masyarakat selama Ramadhan.

Tiga pasangan kekasih berhasil diamankan polisi di Kabupaten Gowa.

Mereka terpaksa diamankan lantaran sedang berduaan dalam kamar indekos pada malam hari bulan Ramadan. Mereka diduga berbuat asusila dalam kamar kost.

Ketiga pasangan tersebut diamankan dalam Giat Operasi Cipta Kondisi Bulan Ramadhan Polsek Bontomarannu.

Ketiga pasang remaja tersebut berinisial lel. R P (24) th, bersama Per. RW, (24) th, lel. M.Y, (21) th, bersama per. R, (19)th, lel. AD (27) th, bersama Per. I (22) th.

"Pasangan yang terjaring razia tersebut kini dibawa ke Polsek Bontomarannu guna dimintai keterangan lebih lanjut," kata Kanit Intel Polsek Bontomrannu Ipda Umar yang memimpin operasi, Jumat (17/5/2019).