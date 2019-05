Senyum Bahagia Veronica Tan Dapat Hadiah Spesial dari Nicholas Sean 'Selamat Hari Ibu Sedunia Mom'

TRIBUN-TIMUR.COM - Senyum sumringah dari bibir Veronica Tan mendapat hadiah spesial dari putra bungsunya Nicholas Sean.

Veronica Tan diabadikan sambil menggenggam erat hadiahnya.

Matanya berbinar-binar.

Sangat bahagia.

Baca: Nasehat Quraish Shihab untuk Anaknya Najwa Shihab, Ramai Dibagi di Instagram dan Facebook

Baca: Sedang Gonjang-ganjing Tim Bentukan Wiranto, Rocky Gerung: Berkuasa Itu Melelahkan, Istirahatlah

Baca: Rincian THR PNS, TNI, Polri, Pensiunan yang Cair 24 Mei, Gimana Karyawan Swasta, CPNS, Honorer?

Veronica Tan dapat hadiah bertepatan Hari Ibu Internasional (International Mothers' Day) yang diperingati 12 Mei setiap tahun

Without messy hair this year. happy mother's day!!

.

Thank @floweruna.atelier atas rekomendasi bunga yang cocok untuk diberikan kepada mama

Demikian keterangan foto yang diunggah Nicholas Sean, anak pertama Veronica Tan dari suaminya Basuki Tjahaja Purnama.

Veronica Tan resmi bercerai dengan Ahok April 2018 lalu.

Veronica Tan dan Ahok punya tiga anak. Dua anak lainnya ikut bersama Veronica Tan.