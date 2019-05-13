Pemilu 2019
Inilah Caleg Perempuan DPRD Sulsel Terpilih
Sebanyak 24 Caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel pada Pemilu 2019.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 24 calon anggota legislatif (caleg) perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel pada Pemilu 2019.
Data sementara yang dihimpun Tribun dari berbagai sumber, Senin (12/5/2019), Caleg perempuan yang terpilih adalah, Andi Rachmatika Dewi, Andi Debbie Purnama, Sri Rahmi, Rizky Mulfiati Luthfi, dan Misriani Ilyas.
Haslinda Wahab, Rismayanti, Risma Kadir Nyampa, Meity Rahmatia, Vonny Ameliani Suardi, Andi Sugiarti Mangun Karim, A Ayu Andira, Isnayani, Andi Nirawati, Ina Kartika Sari.
Baca: 2 Srikandi Alumni FTI UMI Lolos ke DPRD Sulsel
Baca: KPU Tetapkan Hasil Pileg DPRD Sulsel hari ini, Siapa Jabat Ketua DPRD ?
Baca: Wakili Golkar, Adik Bupati Luwu Timur dan Hatta Marakarma ke DPRD Sulsel
Kemudian A Nurhidayati Zainuddin, Henny Latief, Desy Susanty Sutomo, Kartini Lolo, Vera Firdaus, Andi Azizah Irma Wahyudianti, Firmina Tallulembang, Sarwindye Biringkanae serta Fadriaty AS.
Jumlah legislator itu bertambah sembilan orang dibandingkan pada Pemilu 2014 lalu, yakni 15 orang.(zis)
Berikut perolehan suara caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 di Pileg 2019:
* Rizky Mulfiati Luthfi (Nasdem)
-Suara: 15.644
* Misriani Ilyas (Gerindra)
-Suara: 10.057
* Haslinda Wahab (PKS)
-Suara: 10.778
* Vonny Ameliani Suardi (Gerindra)
-Suara: 20.968
* Andi Sugiarti Mangun Karim (PPP)
-Suara: 7.006
* A Ayu Andira (Golkar)
-Suara: 12.582
* Isnayani (PKS)
-Suara: 8.219
* Andi Nirawati (PKS)
-Suara: 18.114
* Ina Kartika Sari (Golkar)
-Suara: 19.652
* Andi Nurhidayati Zainuddin (PPP)
-Suara: 12.539
* Henny Latief (Gerindra)
-Suara: 16.719
* Desy Susanty Sutomo (Nasdem)
-Suara: 7.440
* Kartini Lolo (PDIP)
-Suara: 17.056
* Vera Firdaus (PKS)
-Suara: -
* Andi Azizah Irma Wahyudianti (Demokrat)
-Suara: 34.780
* Firmina Tallulembang (Gerindra)
-Suara: 13.696
* Sarwindye Biringkanae (Nasdem)
-Suara: 27.526
* Fadriaty AS (Demokrat)
-Suara: 12.235.
* Rismayanti (PPP)
-Suara: 12.792 (suara sementara)
* Meity Rahmatia (PKS)
-Suara: 18.253 (suara sementara)
* Risma Kadir Nyampa (Demokrat)
-Suara: 12.740 (suara sementara)
* Andi Rachmatika Dewi (Nasdem)
-Suara: (belum rekap)
* Andi Debbie Purnama (Golkar)
-Suara: (belum rekap)
* Sri Rahmi (PKS)
-Suara: (belum rekap)
Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
A
-
Oppo di DPRD Sulbar, Abdul Rahim Ucapkan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun
-
Pengamat Politik Sebut Dua Sosok Ini Tepat Jadi Ketua DPRD Parepare
-
Dianggap Paling Disiplin, Ketua KPU Sulsel Beri Apresiasi Khusus Buat KPU Tana Toraja
-
2 Petahana DPRD Sulsel Ini Raih 36 Ribu Lebih Suara di Dapil IV
-
Ini Caleg Perempuan DPRD Makassar Terpilih