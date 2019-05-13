Pemilu 2019

Inilah Caleg Perempuan DPRD Sulsel Terpilih

Sebanyak 24 Caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel pada Pemilu 2019.

Inilah Caleg Perempuan DPRD Sulsel Terpilih
tribun timur / abdul asis
KPU Sulsel menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 di Hotel Harper, Jl Printis Kemerdekaan, Kota Makassar dan dilaksanakan hingga 12 Mei, Rabu (8/5/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 24 calon anggota legislatif (caleg) perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel pada Pemilu 2019.

Data sementara yang dihimpun Tribun dari berbagai sumber, Senin (12/5/2019), Caleg perempuan yang terpilih adalah, Andi Rachmatika Dewi, Andi Debbie Purnama, Sri Rahmi, Rizky Mulfiati Luthfi, dan Misriani Ilyas.

Haslinda Wahab, Rismayanti, Risma Kadir Nyampa, Meity Rahmatia, Vonny Ameliani Suardi, Andi Sugiarti Mangun Karim, A Ayu Andira, Isnayani, Andi Nirawati, Ina Kartika Sari.

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Kemudian A Nurhidayati Zainuddin, Henny Latief, Desy Susanty Sutomo, Kartini Lolo, Vera Firdaus, Andi Azizah Irma Wahyudianti, Firmina Tallulembang, Sarwindye Biringkanae serta Fadriaty AS.

Jumlah legislator itu bertambah sembilan orang dibandingkan pada Pemilu 2014 lalu, yakni 15 orang.(zis)

Berikut perolehan suara caleg perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 di Pileg 2019:

* Rizky Mulfiati Luthfi (Nasdem)
-Suara: 15.644
* Misriani Ilyas (Gerindra)
-Suara: 10.057
* Haslinda Wahab (PKS)
-Suara: 10.778
* Vonny Ameliani Suardi (Gerindra)
-Suara: 20.968
* Andi Sugiarti Mangun Karim (PPP)
-Suara: 7.006
* A Ayu Andira (Golkar)
-Suara: 12.582
* Isnayani (PKS)
-Suara: 8.219
* Andi Nirawati (PKS)
-Suara: 18.114
* Ina Kartika Sari (Golkar)
-Suara: 19.652
* Andi Nurhidayati Zainuddin (PPP)
-Suara: 12.539
* Henny Latief (Gerindra)
-Suara: 16.719
* Desy Susanty Sutomo (Nasdem)
-Suara: 7.440
* Kartini Lolo (PDIP)
-Suara: 17.056
* Vera Firdaus (PKS)
-Suara: -
* Andi Azizah Irma Wahyudianti (Demokrat)
-Suara: 34.780
* Firmina Tallulembang (Gerindra)
-Suara: 13.696
* Sarwindye Biringkanae (Nasdem)
-Suara: 27.526
* Fadriaty AS (Demokrat)
-Suara: 12.235.
* Rismayanti (PPP)
-Suara: 12.792 (suara sementara)
* Meity Rahmatia (PKS)
-Suara: 18.253 (suara sementara)
* Risma Kadir Nyampa (Demokrat)
-Suara: 12.740 (suara sementara)
* Andi Rachmatika Dewi (Nasdem)
-Suara: (belum rekap)
* Andi Debbie Purnama (Golkar)
-Suara: (belum rekap)
* Sri Rahmi (PKS)
-Suara: (belum rekap)

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

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Tags
DPRD Sulsel
Pemilu 2019
perempuan
Caleg
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
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