Ini Sinopsis dan Trailer 3 Film Layar yang Tayang di CGV Daya Grand Square

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hobi menonton film merupakan kegemaran berbagai kalangan.

Akhir pekan merupakan waktu yang pas untuk menikmati film layar lebar dari berbagai genre.

Apalagi menonton film bersama orang-orang terdekat mungkin dapat menjadi pilihan.

Menikmati waktu akhir pekan tak melulu harus liburan ke tempat yang jauh dan menghabiskan banyak dana.

Untuk Anda yang berada di Kota Makassar yang ingin mengunjungi bioskop, berikut tiga film yang di CGV Cinema Daya Grand Square, Jl Perintis Kemerdekaan Km 14, berdasarkan pantauan Tribun Timur, Sabtu (4/5/2019).

1. Avengers: Endgame

Jenis film: Action, Adventure, Fantasy

Produser: Kevin Feige

Sutradara: Anthony Russo, Joe Russo

Penulis: Christopher Markus, Stephen Mcfeely

Produksi: Walt Disney Pictures

Pemain: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Brie Larson, Don Cheadle, Paul Rudd, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin

Sinopsis

Setelah peristiwa yang memusnahkan setengah dari populasi Bumi di Avengers: Infinity War (2018) kisah akan berlanjut saat Avengers yang tersisa berkumpul sekali lagi untuk melawan Thanos dan memulihkan tatanan alam semesta.

2. The Curse of the Weeping Woman