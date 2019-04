Reaksi Ratna Sarumpaet saat Rocky Gerung Mengaku Jengkel Dibohongi 'Rocky Teman Saya, Sahabat Saya'

TRIBUN-TIMUR.COM - Rocky Gerung mengaku jengkel telah dibohongi terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.

Dalam kesaksiannya di sidang, Rocky pun mempertanyakan integritas dari aktivis demokrasi tersebut.

Menanggapi hal itu, Ratna menegaskan bahwa kasus kebohongannya tak memiliki kaitan dengan integritas seperti yang disinggung Rocky.

"Rocky ini teman saya, sahabat saya, dia satu dari ribuan aktivis yang pasti kecewa sama saya. Tapi kalau soal integritas mudah-mudahan waktu akan membuktikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan integritas," ujar Ratna, saat menanggapi kesaksian Rocky di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Pasca persidangan pun, ibunda Atiqah Hasiholan itu kembali menegaskan bahwa Rocky tak mengetahui apa yang sebenarnya dialami dirinya.

Sehingga, ia menilai waktulah yang akan membuktikan kepada mantan dosen Filsafat UI itu bahwa hal ini tidak memiliki kaitan dengan integritas.

"Ya dia kan tidak tahu apa yang terjadi kepada saya, kalau dia tahu apa yang terjadi mungkin dia nggak akan (berbicara soal itu), apalagi di persidangan. Ya nggak apa-apa, tapi waktu akan membuktikan kepada dia bahwa this is not about integrity," kata Ratna pasca sidang.

Sebelumnya diberitakan, Rocky Gerung mengaku jengkel dan mempertanyakan integritas Ratna selaku aktivis demokrasi karena membohonginya perihal penganiayaan.

Rocky pun menagih integritas tersebut dan menegaskan bahwa integritas adalah harga mati bagi aktivis demokrasi.