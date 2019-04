Bayar Klaim, BPJS Kesehatan Bulukumba Gelontorkan Rp 20 Miliar

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Bulukumba menggelontorkan sebesar Rp 20 miliar, untuk pembayaran dana kapitasi dan klaim.

Pembayaran klaim tersebut mencakup 117 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP) dan 7 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Kepala BPJS Kesehatan Bulukumba, Diah Eka Rini, dalam jumpa persnya, Selasa (16/4/2019) sore, mengatakan, secara keseluruhan BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp11 triliun.

Dana tersebut untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS ke rumah sakit, dan pembayaran Rp 1,1 triliun dalam bentuk kapotasi kepada FKTP.

"Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out," kata Diah Eka Rini.

Urutan pembayaraannya, lanjut Rini, sapaan Diah Eka, disesuaikan dengan catatan BPJS.

Rumah sakit yang terlebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu.

Menurut Rini, tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP.

Olehnya, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan oleh BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.

Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.