Diler Mobil di Makassar Tawarkan DP Ringan, Ada Rp 8 Jutaan Lho!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Aly

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang Ramadan, sejumlah diler kendaraan roda empat mulai menawarkan promo menggiurkan.

Kalla Toyota selaku diler Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, misalnya, memberi kemudahan lewat promo Ramadan Sale.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Minggu (14/4/2019) mengatakan masyarakat dapat menikmati promo uang muka atau down payment (DP) dan angsuran rendah untuk pembelian selama April.

"Untuk New Calya, New Agya dan New Avanza dapat ditebus dengan DP mulai Rp 15 jutaan dan angsuran mulai Rp 3 jutaan," katanya.

Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar juga menawarkan Dp rendah dan angsuran ringan.

Kepala Cabang AI-DSO Makassar, Dodik Priambodo mengatakan bagi PNS atau guru bisa bawa pulang Sigra dan Ayla dengan angsuran Rp 2 jutaan.

Yang tertarik dengan Grand New Xenia, uang muka hanya Rp 17 jutaan dengan angsuran Rp 167 ribu per hari.

“Khusus pembelian Gran Max, kami tawarkan uang muka Rp 10 jutaan dengan angsuran Rp 124 ribu per hari. Semua penawaran yang kami berikan berlaku hingga Lebaran 2019," ungkapnya.

PT Megahputra Sejahtera (MPS) diler resmi Suzuki di Sulselbar juga tak ingin ketinggalan. Marketing Manager PT MPS, HM Said mengatakan perusahaan menawarkan promo New Cerry dengan uang muka mulai Rp 8 jutaan.

“Bagi Anda yang beruntung, akan dapat hadiah undian sepeda motor Suzuki Nex II,” katanya.(*)