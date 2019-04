Jelang Ramadan, Kalla Toyota Tawarkan Uang Muka Rp 15 Jutaan untuk 3 Mobil Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kurang sebulan Ramadan, beberapa diler kendaraan roda empat baik penumpang dan niaga ringan merayu calon pelanggan dengan promo uang muka menggiurkan.

Kalla Toyota dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah misalnya memberi kemudahan dengan promo Ramadan Sale.

Baca: Pemkab Pinrang Sediakan 3 Pos Layanan Informasi Bantuan Damkar

Baca: TRIBUNWIKI: Kini Tayang di Bioskop, Simak Sinopsis Film Ave Maryam Lengkap dengan Trailernya

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, pelanggan setia Kalla Toyota dapat menikmati promo uang muka dan angsuran rendah selama April 2019.

"Untuk New Calya, New Agya dan New Avanza dapat ditebus dengan uang muka mulai Rp 15 jutaan dan angsuran mulai Rp 3 jutaan," kata Aswan dalam rilisnya, Jumat (12/4/2019).

Ramadan Sale, ujar Aswan, dirancang untuk memudahkan pelanggan yang ingin berhari raya dengan mobil Toyota baru.

Baca: Detik-detik Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Beri Hormat ke Prabowo Subianto di Pidato Kebangsaan

"Ditambah voucher belanja untuk kebutuhan lebaran dan promo servis untuk kebutuhan mudik. Kami berharap pelanggan dapat menyambut Ramadan penuh kemudahan bersama kami," katanya.

Tak hanya promo uang muka ringan dan angsuran rendah, diler juga memberi beragam gimik.

Baca: Diduga Salahgunakan Anggaran, Warga Protes Bumdes Salenrang

Kalla Toyota memberikan special benefit dengan voucher belanja gratis.

Rp 2 juta untuk pembelian new Calya dan new Agya, serta voucher belanja Rp 5 juta rupiah untuk pembelian new Avanza. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: