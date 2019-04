Jelang Ramadan, Daihatsu Makassar Tawarkan Angsuran Rp 2 Jutaan untuk Sigra-Ayla

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kurang sebulan Ramadan, beberapa diler kendaraan roda empat baik penumpang dan niaga ringan merayu calon pelanggan dengan promo uang muka menggiurkan.

Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar diler resmi Daihatsu di Sulsel pun menawarkan promo uang muka dan angsuran yang sayang dilewatkan.

Kepala Cabang AI-DSO Makassar, Dodik Priambodo mengajak calaon customer untuk sambut Lebaran dengan mobil baru Daihatsu.

"Kenapa? Soalnya kami tawarkan beberapa promo. Khusus passenger, bagi PNS atau guru bisa bawa pulang Sigra dan Ayla dengan angsuran Rp 2 jutaan," kata Dodik yang dihubungi, Jumat sore (12/4/2019).

Yang tertarik dengan Grand New Xenia, uang muka hanya Rp 17 jutaan dengan angsuran Rp 167 ribu per hari. Begitu juga SUV teranyarnya, dapat dibawa pulang dengan uang muka Rp 41 juta dengan angsuran Rp 167 per hari.

"Khusus pembelian Gran Max, kami tawarkan uang muka Rp 10 jutaan dengan angsuran Rp 124 ribu per bulan. Semua penawaran yang kami berikan berlaku hingga Lebaran 2019," ujar Dodik.

Tak hanya promo uang muka ringan dan angsuran rendah, diler juga memberi beragam gimik.

AI-DSO Cabang Makassar memberikan promo 220 ribu cc tune up, diskon 10 persen jasa dan free 1 liter oli untuk perawatan berkala.

"Dan diskon 10 persen service berkala via booking online untuk semua varian," kata Dodik.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

