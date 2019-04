3 Kemungkinan Penyebab Facebook, Instagram dan WhatsApp Down Hari ini, Netter Beralih ke Twitter

3 Kemungkinan Penyebab Facebook Down, Instagram Down & WhatsApp down Hari ini, Twitter Berjaya

TRIBUN-TIMUR.COM - Tagar #WhatsappDown, #FacebookDown dan #InstagramDown jadi trending topic di Twitter hari ini Minggu (14/4/2019).

Ternyata kejadian WhtasApp Down, Instagram Down, dan Facebook Down tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di luar negeri

Facebook, Instagram dan WhatsApp dilaporkan down sore ini di seluruh Inggris dan Eropa.

Tribun-timur.com melansir Mirror.co.uk mengalami gangguan sejak tadi pagi.

Ketiga jejaring sosial - yang milik Facebook - telah mengalami masalah sejak pukul 11 ​​pagi.

Situs web downdetector.co.uk sebuah situs yang melaporkan keluhan pengguna jejaring sosial menerima banyak komplain di seantero Inggris dan Eropa.

Saat Instagram, WhatsApp, Facebook down, Twitter dilaporkan tetap stabil.

Ratusan netizen mengklik Twitter untuk melaporkan masalah ini.

Pantauan Tribun-timur.com hingga pukul 18.15 WIB, tagar WhatsAppDown (#WhatsappDown) tagar #InstagramDown merajai lini masa Twitter.