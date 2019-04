Tagar Facebook, WhatsApp, Facebook Down Trending Topic Dunia, Persis 1 Bulan Lalu Juga Down

Tagar Facebook down, WhatsApp down, Facebook down Trending Topic Dunia, Apa Penyebabnya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tagar Facebook down, WhatsApp down, Facebook Down merajai lini masa Twitter hingga Minggu (14/4/2019) petang ini.

Tagar Facebook down, WhatsApp down dan Facebook down bahkan dikeluhkan di seluruh dunia.

Buktinya tiga tagar ini di daftar teratas Trending Topic dunia (worldwide) Twitter.

Berikut beberapa keluhan netizen:

Ada juga netizen yang mempertanyakan kenapa Facebook, Instagram, WhatsApp down di tanggal yang sama bulan Maret 2019 lalu.

Juga muncul meme bagaimana hidup tanpa WhatsApp

Kesulitan yang sama sulit mengakses Facebook, WhatsApp dan Instagram dilaporkan terjadi di berbagai negara. Tagar WhatsApp down, Facebook down, dan Instagram down merajai time line dunia maya.

Ternyata kejadian WhtasApp Down, Instagram Down, dan Facebook Down tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di luar negeri

Facebook, Instagram dan WhatsApp dilaporkan down sore ini di seluruh Inggris dan Eropa.