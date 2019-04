Aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram down pada Minggu (14/4/2019) hari ini

Whatsapp Down, Instagram Down & Facebook Down Hari ini, Apa Masalahnya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Facebook, WhatsApp (WA) dan Instagram dilaporkan down atau tumbang saat saat ini.

Tak sedikit pengguna di Twitter yang melaporkan bahwa Facebook Grup tak bisa diakses saat ini.

Belum diketahui apa penyebabnya. Namun menurut penelusuran hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Penelusuran yang dilakukan via Twitter pada pukul 18.00 WIB, beberapa netizen melaporkan tak bisa mengakses Facebook. Salah satunya akun @mrXrobot yang secara satir mencuit "i hope this is permanent. #facebook".

Dalam cuitan itu @mrXrobot mengunggah gambar yang menyebutkan bahwa Facebook sedang tak bisa diakses.

Tumbangnya Facebook Grup ini ternyata tak hanya terjadi di Indonesia.

Merujuk pada cuitan akun official @breakingnewsma, 'Facebook Down' ini terjadi di seluruh dunia.

Bahkan akun tersebut menyebutkan bahwa tak hanya Facebook yang tumbang. Media sosial Instagram serta aplikasi perpesanan instant WhatsApp pun mengalami hal serupa.

Berikut beberapa kicauan keluhan pengguna media sosial