Usai Dialog Presiden Akal Sehat dari Luar Negeri, Rocky Gerung: Survei Melejit Tapi Tidurnya Gelisah

TRIBUN-TIMUR.COM - Selama beberapa hari terakhir, akademisi Rocky Gerung berada di Luar Negeri.

Rocky Gerung menghadiri serangkaian dialog bertajuk 'Presiden Akal Sehat' di Amerika dan Eropa.

Foto-foto Rocky Gerung di Luar Negeri ramai beredar di dunia maya.

Baca: Mata Najwa Tadi Malam, Erwin Aksa Blak-blakan Ungkap Kekurangan Pemerintahan Jokowi & Jusuf Kalla

Baca: Mati Ketawa Ala Caleg, Sarung Langka Diborong, Masyarakat Trauma Terima Serangan Fajar

Baca: Live Streaming Babak 2 Singapore Open 2019,10 Wakil Indonesia Masih Berjuang,Ada Perang Saudara Lagi

Berikut salah satu di antaranya diunggah netizen Emmy Lalonde @aegle07 dari Belanda:

"ME n the bright Star of *AKal Sehat*@rockygerung, the philosoper ..

At the HAGUE .. Before His living back to Indonesia .. 07/04/2019 .." tulisnya seperti diakses tribun-timur.com Kamis (11/4/2019).

Berikut serangkaian cuitan Rocky Gerung setelah kembali berada di Tanah Air dan mendapat reaksi dari fansya:

Secara mental, dia sudah kalah.

Secara moral, dia sudah cacat.

Ya sudah. Selesai.

"Amplop menumpuk, sembako menggunung, survei melejit. Tapi tidurnya gelisah. Sejarah sudah menghukum. Ya sudah."

Jawaban Rocky Gerung Ditanya Masih Single Padahal Sudah 59 Tahun

Sudah berumur 59 tahun tapi masih single, ini jawaban Rocky Gerung saat ditanya statusnya oleh perempuan Ini