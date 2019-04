TRIBUN-TIMUR.COM - Cara Hindari Akun WhatsApp Kamu Dimasukkan ke Grup Tiba-tiba dan Tanpa Izin, Gampang Loh!

Pernahkan kamu mengalami tiba-tiba dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya?

Selain menyebalkan, hal ini merupakan masalah Privasi yang ada di WhatsApp sejak lama.

Bagusnya, WhatsApp akan segera memberikan solusi berupa pembatasan siapa saja yang bisa mengundang pengguna ke dalam sebuah grup.

Admin grup pun tak bisa lagi sembarangan menambah orang ke sebuah grup. Lalu bagaimana cara menolak masuk grup Whatsapp ?

pembatasan masuk grup Whatsapp ini bisa ditemukan di dalam pengaturan grup WhatsApp, yakni di Settings > Account > Privacy > Groups.

Ada tiga pilihan yang tersedia soal siapa saja yang bisa langsung mengundang pengguna ke dalam sebuah grup, yakni "Everyone" yang berarti semua orang tanpa pembatasan, "My contacts" alias hanya mereka yang ada di daftar kontak, dan "Nobody" atau tak ada sama sekali.

Menu di dalam setting WhatsApp untuk membatasi undangan grup. (Venture Beat)

Apabila ingin mengundang pengguna WhatsApp yang membatasi invitation, admin grup WhatsApp mesti mengirim tautan berisi link undangan untuk masuk grup lewat japri (PM) ke pengguna terkait.

Individu pengguna yang diundang masuk ke grup tadi lantas bisa menimbang-nimbang apakah akan ikut bergabung dengan mengklik tautan undangan atau tidak.

Invitation link ini berlaku selama 72 jam.

